Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Analystenstimme
|
10.11.2025 13:29:00
Kursziel für Daimler Truck leicht auf 43 Euro reduziert - Aktie dennoch höher
Der Nutzfahrzeughersteller habe ein erwartungsgemäß erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Marktschätzungen dürften bereits nach den Zahlen von Konkurrent Volvo und den eigenen Absatzzahlen angepasst worden sein. Das Unternehmen kämpfe weiter mit einem schwachen US-Markt, habe sich aber ermutigend zum Geschäft in Europa sowie Kosteneinsparungen geäußert.
Die Daimler Truck-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 4,89 Prozent auf 36,07 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.11.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, Kauf (EQS Group)
|
11.11.25