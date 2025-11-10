Kursziel für Daimler Truck leicht auf 43 Euro reduziert - Aktie dennoch höher

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Der Nutzfahrzeughersteller habe ein erwartungsgemäß erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Marktschätzungen dürften bereits nach den Zahlen von Konkurrent Volvo und den eigenen Absatzzahlen angepasst worden sein. Das Unternehmen kämpfe weiter mit einem schwachen US-Markt, habe sich aber ermutigend zum Geschäft in Europa sowie Kosteneinsparungen geäußert.

Die Daimler Truck-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 4,89 Prozent auf 36,07 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)