Daimler Truck Aktie
|34,80EUR
|0,32EUR
|0,93%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der schwierigen Lage auf dem nordamerikanischen Frachtmarkt und der politischen Unsicherheit, die vor 2026 kaum abnehmen dürfte, seien kurzfristige Kurstreiber für den Nutzfahrzeughersteller schwer auszumachen, schrieb Nick Housden in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der niedrigen Bewertung, obwohl Volumen und Margen deutlich unter ihren Spitzenwerten lägen, überwögen die Chancen in den kommenden zwölf Monaten aber die Risiken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,48 €
|
Abst. Kursziel*:
21,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Daimler Truck-Aktie fällt ins Minus: Umsatz und Gewinn im dritten Quartal rückläufig (dpa-AFX)
|
07.11.25
|AKTIE IM FOKUS 3: Daimler Truck verlieren - Lage weiter unsicher (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Zahlen bewegen Daimler Truck kaum - Lage weiter unsicher (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet (finanzen.at)
|
07.11.25
|RBC Capital Markets: Daimler Truck-Aktie erhält Outperform (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|34,78
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:04
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.