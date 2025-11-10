Daimler Truck Aktie

Rating im Fokus 10.11.2025 11:34:47

Warburg Research: Daimler Truck-Aktie erhält Buy

Warburg Research: Daimler Truck-Aktie erhält Buy

Warburg Research hat die Daimler Truck-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller scheine die Erwartungen zu erfüllen und übertreffe seine Wettbewerber in Europa, bleibe aber in den USA hinter den Erwartungen zurück, schrieb Fabio Hölscher am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass sich diese Entwicklung vorerst fortsetzt.r ob/edh/ag

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 35,94 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 47,47 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 394 045 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 2,4 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Daimler Trucks

