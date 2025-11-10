Daimler Truck Aktie
|36,10EUR
|1,62EUR
|4,70%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein erwartungsgemäß erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Marktschätzungen dürften bereits nach den Zahlen von Konkurrent Volvo und den eigenen Absatzzahlen angepasst worden sein. Das Unternehmen kämpfe weiter mit einem schwachen US-Markt, habe sich aber ermutigend zum Geschäft in Europa sowie Kosteneinsparungen geäußert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,88 €
|
Abst. Kursziel*:
19,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
11:13
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Daimler Truck-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
11:07
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Daimler Truck auf 43 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Daimler Truck-Aktie fällt ins Minus: Umsatz und Gewinn im dritten Quartal rückläufig (dpa-AFX)
|
07.11.25
|AKTIE IM FOKUS 3: Daimler Truck verlieren - Lage weiter unsicher (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|10:43
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|36,06
|4,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:43
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:10
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:05
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11:05
|Roche Buy
|UBS AG
|11:03
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:02
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:43
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10:36
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|10:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:04
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.