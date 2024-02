LSE-Handel: FTSE 100-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Derzeit agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,03 Prozent auf 7 618,05 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,373 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 615,54 Punkten in den Montagshandel, nach 7 615,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 614,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 667,82 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 7 689,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Stand von 7 417,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 901,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 1,34 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 4,10 Prozent auf 5,26 GBP), GSK (+ 3,22 Prozent auf 16,63 GBP), Croda International (+ 1,89) Prozent auf 49,55 GBP), Smith Nephew (+ 1,73 Prozent auf 11,16 GBP) und Land Securities Group (+ 1,32 Prozent auf 6,60 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen JD Sports Fashion (-4,12 Prozent auf 1,08 GBP), Airtel Africa (-3,63 Prozent auf 1,07 GBP), Howden Joinery Group (-3,61 Prozent auf 7,74 GBP), Ashtead (-2,96 Prozent auf 51,86 GBP) und Barclays (-2,56 Prozent auf 1,47 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 77 582 192 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 187,968 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

