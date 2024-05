LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,40 Prozent höher bei 8 347,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,585 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 313,67 Punkten, nach 8 313,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 313,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 350,25 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 943,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 595,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, mit 7 778,38 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 350,25 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Informa (+ 3,03 Prozent auf 8,57 GBP), D S Smith (+ 2,31 Prozent auf 3,66 GBP), Centrica (+ 2,13 Prozent auf 1,34 GBP), easyJet (+ 1,78 Prozent auf 5,19 GBP) und Diageo (+ 1,71 Prozent auf 28,03 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BP (-2,17 Prozent auf 4,93 GBP), Phoenix Group (-1,35 Prozent auf 5,11 GBP), Intermediate Capital Group (-1,19 Prozent auf 21,54 GBP), Antofagasta (-0,91 Prozent auf 21,78 GBP) und Glencore (-0,85 Prozent auf 4,64 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 3 492 994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 217,138 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at