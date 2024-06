LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX verzeichnete am Donnerstag Kursanstiege.

Am Donnerstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,90 Prozent stärker bei 18 247,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 084,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 263,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 742,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 149,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 127,00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,98 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 4,58 Prozent auf 219,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 24,92 EUR), adidas (+ 2,88 Prozent auf 221,20 EUR), SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 179,70 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,92 Prozent auf 227,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Henkel vz (-1,13 Prozent auf 82,36 EUR), Fresenius SE (-0,56 Prozent auf 28,35 EUR), BMW (-0,18 Prozent auf 88,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 22,89 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,00 Prozent auf 96,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 235 174 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 205,432 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,52 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at