LVMH-Aktie in Grün: Kurszielsenkung durch RBC - Einstufung "Outperform"

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von 680 auf 550 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Franzosen seien selbst der schwachen Luxusgüterbranche zuletzt noch hinterhergehinkt, schrieb Piral Dadhania in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den kommenden Zwischenbericht. Sie kappte ihre Schätzungen angesichts geringerer Wachstumserwartungen und negativer Währungseinflüsse. Die Ausgangslage für die Aktien habe sich etwas gebessert, mit einer Bewertung nahe am Zehnjahrestief. Die Korrekturen an den Markterwartungen dürften sich aber zunächst fortsetzen.

Die LVMH-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,21 Prozent höher bei 453,50 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 17:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / 00:45 / EDT

