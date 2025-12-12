Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
12.12.2025 18:16:41
MÄRKTE EUROPA/Leichter - KI-Aktien geraten unter Druck
DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Verlusten und praktisch auf dem Tagestief beendet. Für Druck sorgte am späten Nachmittag, dass die Kurse an der Wall Street nach einem verhaltenen Start nach unten abdrehten - insbesondere im Technologiesegment. Dort machten wieder Sorgen vor überhöhten Bewertungen von KI-Aktien die Runde. Nachdem am Vortag hohe Oracle-Investitionen und durchwachsene Gewinnkennziffern für Verunsicherung gesorgt hatten, kam am Berichtstag der Ausblick des Chipherstellers Broadcom nicht gut an.
Die Stimmung wurde im Handel aber weiterhin als positiv beschrieben. Einer der Gründe für die jüngsten Kursavancen waren die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des europäischen Wachstums im kommenden Jahr. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.186 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab um 0,6 Prozent nach. Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Euro verteidigte die Gewinne der beiden Vortage weitgehend und ging zuletzt mit 1,1729 Dollar um. Am Anleihemarkt ging es unter Schwankungen seitwärts.
Siemens Energy waren der Tagesverlierer im DAX mit einem Rücksetzer um 4,2 Prozent. Das Unternehmen gilt als KI-Zulieferer im Hinblick auf den immensen Energiebedarf von Rechenzentren. Für Infineon ging es um 0,8 Prozent nach unten. Im TecDAX gaben im Halbleitersegment Aixtron um 4,9, Elmos um 2,1 und Suss um 1,1 Prozent nach. In Amsterdam sackten ASML um 4,9 Prozent ab und BE Semiconductor um 3,5 Prozent. Der Stoxx-Subindex Technologie verlor 1 Prozent.
Für die UBS-Aktie ging es im schwachen Bankensektor (-1,3%) um 2,6 Prozent nach oben. Stützend wirkten Medienberichte, wonach Schweizer Parlamentarier an einer Entschärfung der harten Kapitalanforderungen für die Großbank arbeiten. Im DAX zeigten sich Commerzbank (-2,3%) und Deutsche Bank (-3,3%) sehr schwach.
Adidas stiegen um 2,0 Prozent und führten den DAX an. Im MDAX legte die Puma-Aktie um 3,2 Prozent zu. Als Kurstreiber nannten Börsianer gute Geschäftszahlen des US-Sportbekleidungsanbieters Lululemon, der zudem von anziehender Nachfrage in China gesprochen habe.
Eon erholten sich um 1,8 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag nachrichtenlos um über 3 Prozent gefallen war.
Deutsche Telekom profitierten nicht davon, dass die US-Tochter T-Mobile US ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat. "Sollten die US-Börsen darauf positiv reagieren, dürfte auch die Telekom profitieren", meinte ein Händler. Deutsche Telekom gaben um 0,4 Prozent nach.
Fraport schlossen 2,1 Prozent niedriger. Belastend wirkte ein zurückhaltender Ausblick. Der Flughafenbetreiber rechnet für das kommende Jahr wegen höherer Abschreibungen von rund 140 Millionen Euro und gestiegener Zinsaufwendungen von rund 90 Millionen Euro mit einem rückläufigen Nettogewinn. Daneben stellte Fraport für 2025 eine Dividende von 1 Euro je Anteilsschein in Aussicht, was der Markterwartung entspricht.
Die Lufthansa-Aktie hob um 4,8 Prozent ab. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihre Einstufung der Aktie auf Kaufen angehoben. Die Hotelaktie Accor gewannen mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank 1,3 Prozent. Insgesamt war der Stoxx-Index der Reise- und Freizeitwerte mit einem Plus von 1,1 Prozent der Tagessieger.
Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*
Euro-Stoxx-50 5.720,71 -0,6% +17,5%
Stoxx-50 4.814,15 -0,6% +12,4%
Stoxx-600 578,24 -0,5% +14,5%
XETRA-DAX 24.186,49 -0,4% +22,0%
FTSE-100 London 9.703,16 k.A. +16,7%
CAC-40 Paris 8.068,62 -0,2% +9,6%
AEX Amsterdam 939,59 -0,8% +7,8%
ATHEX-20 Athen 5.315,21 -0,1% +49,0%
BEL-20 Bruessel 4.986,02 -0,3% +17,3%
BUX Budapest 109.607,58 +0,4% +37,7%
OMXH-25 Helsinki 5.504,46 -0,9% +28,7%
ISE NAT. 30 Istanbul 11.311,31 k.A. +14,3%
OMXC-20 Kopenhagen 1.596,29 +0,1% -24,2%
PSI 20 Lissabon 8.001,36 +0,1% +25,3%
IBEX-35 Madrid 16.854,40 -0,2% +45,6%
FTSE-MIB Mailand 43.513,95 -0,4% +27,8%
OBX Oslo 1.555,57 +0,0% +16,9%
PX Prag 2.568,94 +0,3% +45,6%
OMXS-30 Stockholm 2.821,01 -0,3% +13,9%
WIG-20 Warschau 3.079,15 +0,6% +39,7%
ATX Wien 5.103,16 -1,4% +41,2%
SMI Zuerich 12.887,48 -0,1% +11,2%
*bezogen auf Vortagesschluss
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:25 % YTD
EUR/USD 1,1732 -0,1% 1,1740 1,1759 +13,3%
EUR/JPY 182,89 +0,2% 182,59 182,47 +12,1%
EUR/CHF 0,9341 +0,1% 0,9330 0,9324 -0,6%
EUR/GBP 0,8787 +0,2% 0,8766 0,8758 +5,9%
USD/JPY 155,89 +0,2% 155,54 155,18 -1,1%
GBP/USD 1,3352 -0,3% 1,3392 1,3426 +7,0%
USD/CNY 7,0664 +0,1% 7,0610 7,0641 -2,1%
USD/CNH 7,0552 +0,1% 7,0505 7,0495 -3,9%
AUS/USD 0,6646 -0,3% 0,6663 0,6674 +7,7%
Bitcoin/USD 90.364,15 -2,3% 92.461,15 90.164,15 -2,4%
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 57,67 57,60 +0,1% 0,07 -19,7%
Brent/ICE 61,28 61,28 0% 0,00 -17,9%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 4.276,16 4.279,00 -0,1% -2,85 +63,1%
Silber 61,20 63,58 -3,7% -2,38 +119,8%
Platin 1.479,11 1.445,55 +2,3% 33,56 +65,1%
Kupfer 5,26 5,43 -3,2% -0,17 +27,9%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 12:17 ET (17:17 GMT)
