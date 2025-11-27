MÄRKTE EUROPA/Ruhiges Geschäft zu Thanksgiving - Kursrally bei Puma

DOW JONES--Mit kleinen Gewinnen zeigen sich Europas Börsen im frühen Handel am Donnerstag im Sog der freundlichen Tendenz an der Wall Street. Wegen des Thanksgiving-Feiertages in den USA rechnen Händler auch hierzulande mit einem ruhigen Geschäft. Viele Marktteilnehmer in den USA dürften ihn für ein verlängertes Wochenende nutzen. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 23.802 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 liegt nur ganz knapp über dem Vortagesschluss.

Übergeordnet ist die Lage positiv, weil die Zinssenkungsfantasie in den USA intakt ist. Der sehr schwache Chicago-Einkaufsmanagerindex für November lieferte der US-Notenbank ein weiteres Argument, am 10. Dezember die Zinsen weiter zu senken. Die Deutsche Bank rechnet derweil in ihrem Jahresausblick im kommenden Jahr mit etwa 80 Zinssenkungen rund um den Globus.

Der GfK-Konsumklimaindikator setzt keinen Impuls. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zum Jahresende stabilisiert, der Index ist nah an der Prognose ausgefallen. Eine Verschlechterung der Einkommensaussichten bremste laut den Datenerhebern eine stärkere Erholung.

Übernahmespekulation treibt Puma

Steil nach oben um fast 13 Prozent geht es für die Puma-Aktie. Hintergrund ist wieder aufkommende Übernahmefantasie. Laut einem Bericht von Bloomberg soll es Interessenten aus Asien geben, genannt werden Anta Sports, daneben auch Lin Ning und Asics. Angesichts des Kurssturzes der Aktie und der nun günstigen Bewertungen sei dies nicht unplausibel, heißt es im Handel. Dazu trieben Short-Eindeckungen den Kurs, denn über 6 Prozent des Puma-Bestandes seien leerverkauft worden. Adidas verteuern sich um 1,4 Prozent.

Größter DAX-Gewinner ist die Aktie der Deutschen Börse, sie gewinnt 3,3 Prozent. Treiber ist eine Kaufempfehlung von JP Morgan.

Mit dem Thanksgiving-Feiertag und dem auch in Europa anlaufenden Weihnachtsgeschäft rücken Konsumwerte in den Blick, darunter im DAX neben Adidas, Henkel und Beiersdorf. Alle haben in diesem Jahr underperformt. Die Erwartungen sind aber gering. Wie eine aktuelle Ifo-Umfrage feststellt, sind Einzelhändler in Deutschland überwiegend pessimistisch beim Blick auf Weihnachten. Beiersdorf und Henkel liegen nah an den Vortagsschlusskursen. Im SDAX steigt der Kurs der Kosmetikaktie Douglas um 1,3 Prozent.

Neue Geschäftszahlen von Remy Cointreau sind besser ausgefallen als erwartet. Das treibt die Aktie um 6,4 Prozent nach oben. Im Sog legen Pernod Ricard und Campari um je 2,2 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.656,76 +0,0% 1,18 +13,8%

Stoxx-50 4.789,80 -0,2% -8,22 +10,1%

DAX 23.802,30 +0,3% 76,08 +17,9%

MDAX 29.425,07 +0,7% 205,07 +13,4%

TecDAX 3.551,58 +0,7% 23,16 +2,3%

SDAX 16.455,34 +0,8% 129,39 +17,9%

CAC 8.101,19 +0,1% 4,76 +8,7%

SMI 12.801,59 -0,2% -20,65 +10,1%

ATX 4.979,70 -0,4% -21,00 +35,1%

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.427,12 +0,7% 314,67 +11,5%

S&P-500 6.812,61 +0,7% 46,73 +15,8%

NASDAQ Comp 23.214,69 +0,8% 189,10 +20,2%

NASDAQ 100 25.236,94 +0,9% 218,58 +20,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 08:18 % YTD

EUR/USD 1,1593 -0,0% 1,1596 1,1588 +11,7%

EUR/JPY 181,19 -0,1% 181,38 181,04 +10,9%

EUR/CHF 0,9330 +0,0% 0,9328 0,9324 -0,4%

EUR/GBP 0,8769 +0,1% 0,8759 0,8751 +6,2%

USD/JPY 156,30 -0,1% 156,42 156,23 -0,5%

GBP/USD 1,3220 -0,2% 1,3240 1,3242 +5,2%

USD/CNY 7,0632 +0,1% 7,0533 7,0638 -2,2%

USD/CNH 7,0787 +0,1% 7,0690 7,0787 -3,6%

AUS/USD 0,6525 +0,1% 0,6518 0,6526 +5,4%

Bitcoin/USD 91.433,75 +1,2% 90.369,45 91.327,00 -7,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,65 58,65 0% 0,00 -18,4%

Brent/ICE 63,04 63,13 -0,1% -0,09 -16,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.165,17 4.163,93 +0,0% 1,24 +57,4%

Silber 53,88 53,36 +1,0% 0,51 +78,4%

Platin 1.415,38 1.373,45 +3,1% 41,93 +53,8%

Kupfer 5,08 5,10 -0,5% -0,03 +23,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

November 27, 2025 04:10 ET (09:10 GMT)