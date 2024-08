MÄRKTE EUROPA/Spanische Inflation stützt - FMC brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäisches Börsen sind fester in den Handel am Dienstag gestartet. Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im Juli deutlich abgeschwächt, was die Entscheidungsträger der EZB, die im September eine Zinssenkung in Erwägung ziehen, beruhigen dürfte. Nach Angaben der Statistikbehörde INE sank die Jahresrate beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex auf 2,9 Prozent, die Prognose lag bei 3,3 Prozent. Am Nachmittag werden die deutschen Preisdaten veröffentlicht.

Übergeordnet warten Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Die Fed dürfte auf ihrer Sitzung den Leitzinskorridor zwar noch einmal bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. "Allerdings wird sie wohl eine bevorstehende Senkung vorbereiten, da sich ihre Risikoeinschätzung verändert hat", so die Commerzbank. An den Märkten wird eine erste Zinssenkung für September eingepreist.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 18.369 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 4.839 nach oben. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,0825 Dollar.

Berichtssaison erreicht Höhepunkt auf beiden Seiten des Atlantiks

Die Berichtssaison erreicht mit einer Flut an Geschäftszahlen in der laufenden Woche einen Höhepunkt auf beiden Seiten des Atlantiks. "40 Prozent der Marktkapitalisierung an der Wall Street werden in dieser Woche berichten, darunter auch vier der Glorreichen Sieben", so CMC. Am Abend legt Microsoft Geschäftszahlen vor. Daneben könnte am Dienstag die Bekanntgabe der deutschen Verbraucherpreise Akzente setzen - für Juli wird mit einem Preisanstieg von 0,3 Prozent zum Vormonat gerechnet.

Heidelberg Materials geben 2 Prozent nach. Die Zweitquartalszahlen sind etwas unter den Marktschätzungen ausgefallen. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft beträgt 971 Millionen Euro, was 10 Millionen Euro unter Konsens liegt. Den Ausblick hat der Konzern bestätigt.

Nach durchwachsenen Geschäftszahlen geht es für Covestro 1,5 Prozent nach oben. Der Umsatz entspricht den Erwartungen, das EBITDA liegt einen Tick darüber. Schwächer hat sich allerdings das Nachsteuerergebnis entwickelt. Covestro hat die Ziele für das laufende Jahr gesenkt. Aus Marktsicht kommt die Senkung allerdings nicht wirklich überraschend. Die anhaltenden Übernahmespekulationen rund um Covestro sollten schärfere Verluste verhindern, heißt es im Handel.

Die Geschäftszahlen von Fuchs Petrolub entsprechen derweil den Erwartungen, den Ausblick hat der Schmierstoffhersteller bestätigt. Für die Aktie, die mit dem Automobilsektor in Sippenhaft genommen worden ist, geht es dennoch kräftig um 6 Prozent nach oben. Analysten sehen Nachholpotenzial der Aktie. Seit Jahresbeginn liegt das Papier knapp 5 Prozent hinten.

FMC verbuchen trotz ordentlicher Geschäftszahlen Abgaben von 4,7 Prozent - lagen aber auch schon sehr viel deutlicher im Minus. Im Blick steht die Volumenentwicklung in den USA. Diese ist laut DZ Bank relativ schwach ausgefallen mit minus 0,3 Prozent wegen erhöhter Sterblichkeit. Der Ausblick 2024 wurde reduziert auf 0 bis 0,5 Prozent Wachstum von zuvor 0,5 bis 2,0 Prozent.

BP mit besseren Zahlen - Redcare haussieren

Für BP geht es 2,6 Prozent nach oben. Der Nettogewinn ist im zweiten Quartal mit 2,76 Milliarden Dollar über der Konsenserwartung von 2,54 Milliarden ausgefallen. Positiv ist laut RBC die Bestätigung des angestrebten Dividendenwachstums von 10 Prozent. Dies entspreche zwar den Erwartungen der Analysten, liege allerdings über der Marktschätzung, heißt es.

Sika gewinnen 3,3 Prozent. Die Halbjahreszahlen entsprechen laut Citigroup den Erwartungen. Die Geschäftszahlen sind geprägt von der Integration von MBCC. Sika hat die erwarteten Synergieffekte für dieses Jahr erhöht auf 100 bis 120 Millionen Franken von bislang 80 bis 100 Millionen.

Redcare steigen 8,5 Prozent. Wie Jefferies anmerkt, ist das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 3 Prozent über der Marktschätzung ausgefallen. Positiv könnte Anleger stimmen, dass das Unternehmen den Marktanteil mit rezeptpflichtigen Medikamenten bis Juni auf 0,45 Prozent ausgebaut hat. Wie die Analysten anmerken, ist die Durchdringung dieses Segments von entscheidender Bedeutung für das Wachstum der Profitabilität in den kommenden Jahren.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.838,76 +0,5% 23,37 +7,0%

Stoxx-50 4.434,34 +0,1% 4,25 +8,3%

DAX 18.369,04 +0,3% 48,37 +9,7%

MDAX 25.210,15 +0,4% 112,29 -7,1%

TecDAX 3.348,34 +0,2% 5,79 +0,3%

SDAX 14.190,91 +0,5% 68,80 +1,7%

FTSE 8.248,19 -0,5% -44,16 +7,2%

CAC 7.467,68 +0,3% 23,84 -1,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,36 -0,00 -0,22

US-Zehnjahresrendite 4,18 +0,01 +0,30

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0826 +0,0% 1,0820 1,0822 -2,0%

EUR/JPY 167,61 +0,6% 167,58 166,59 +7,7%

EUR/CHF 0,9598 +0,1% 0,9599 0,9586 +3,4%

EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8422 0,8419 -2,9%

USD/JPY 154,77 +0,5% 154,91 153,93 +9,9%

GBP/USD 1,2856 -0,0% 1,2847 1,2854 +1,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2621 -0,1% 7,2734 7,2695 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 66.846,10 -1,0% 66.490,90 67.693,90 +53,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,83 75,81 +0,0% +0,02 +6,3%

Brent/ICE 79,75 79,78 -0,0% -0,03 +5,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,7 33,85 -0,4% -0,15 +5,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.390,83 2.384,04 +0,3% +6,79 +15,9%

Silber (Spot) 27,97 27,93 +0,2% +0,04 +17,6%

Platin (Spot) 954,36 953,10 +0,1% +1,26 -3,8%

Kupfer-Future 4,04 4,06 -0,6% -0,02 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

