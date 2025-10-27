NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 12:58:42

MÄRKTE USA/Wall Street dürfte Rekordlauf fortsetzen

DOW JONES--Die Wall Street dürfte ihren jüngsten Rekordlauf am Montag fortsetzen. Zum Wochenschluss hatten günstige Inflationsdaten die US-Börsen auf Allzeithochs getrieben. Nun stützt die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich US-Präsident Donald Trump in dieser Woche mit dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping trifft. Denn hochrangige Vertreter beider Staaten haben nach den Handelsgesprächen am Wochenende positive Töne angeschlagen. Sie sprechen von konstruktiven Gesprächen im Vorfeld des geplanten Treffens zwischen Trump und Xi.

Unter anderem äußerten sich US-Finanzminister Scott Bessent und der stellvertretende chinesische Handelsminister Li Chenggang positiv zum Verlauf der Verhandlungen. Die 10-prozentigen Zusatzzölle von Trump auf kanadische Importe gehen vor diesem Hintergrund unter. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlich bis festen Start am Kassamarkt schließen.

"Die Märkte befinden sich heute Morgen in einer optimistischen Stimmung, da US- und China-Vertreter angegeben haben, dass sie im Großen und Ganzen eine Vereinbarung abgestimmt haben", erläutert Ökonom Peter Sidorov von der Deutschen Bank das positive Sentiment an den US-Börsen. Gestützt wird der Markt aber auch von der Erwartung einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte am Mittwoch - gerade nach den jüngst unerwartet positiven Inflationsdaten. Die noch vor der Startglocke anstehenden Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im September dürften an dieser Sicht kaum etwas ändern.

Die positive Stimmung am Aktienmarkt belastet die Rentennotierungen - in der Folge zieht die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 3 Basispunkte auf 4,03 Prozent an. Zu den anziehenden Rentenrenditen passt die Abstufung der US-Bonität durch Scope Ratings. Die Kreditanalysten verweisen unter anderem auf eine anhaltende Verschlechterung der öffentlichen Finanzen und eine Schwächung der Governance-Standards. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen könnte letztendlich in Richtung 6 Prozent steigen, urteilt Anleiheanalyst Arif Husain von T.Rowe Price.

Der Goldpreis fällt deutlich mit der gestiegenen Risikoneigung. Trotz der jüngsten Rücksetzer liegt das Edelmetall nach einer turbulenten Woche in diesem Jahr noch immer mehr als 55 Prozent im Plus. Obgleich anziehender Renditen gibt der Dollarindex 0,2 Prozent nach. Laut ING sind die jüngsten Versuche der chinesischen Notenbank, den Renminbi zu stärken, leicht negativ für den Greenback.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abschlägen. In der vergangene Woche hatten die Erdölpreise auf Wochensicht deutlich angezogen - getrieben von US-Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne. Nun werden Gewinne eingestrichen.

Technologiewerte gesucht

Unter den Einzelaktien ziehen Amazon vorbörslich um 1,8 Prozent an. Der Handels- und Technologieriese will in den nächsten drei Jahren mehr als 1,4 Milliarden Euro in den Niederlanden investieren. Ziel ist es, das Cloud-Computing- und das Einzelhandelsgeschäft in dem Land zu stärken.

Aber auch andere Technologietitel profitieren von den Hoffnungen auf ein Ende des Handesstreits zwischen den USA und China. Nvidia klettern um 2,3 Prozent. Advanced Micro Devices ziehen nach den Rekordständen vom Freitag um weitere 1,9 Prozent an. Die Titel werden zudem weiter gestützt von positiven Intel-Geschäftszahlen und dem Umstand, dass Intel (+0,4%) AMD-Hardware bei einer Fehlerkorrektur verwendet.

Avidity Biosciences schnellen um 43,6 Prozent in die Höhe, der schweizerische Pharmakonzern Novartis übernimmt die Biotechnologiegesellschaft in einer 12 Milliarden Dollar schweren Transaktion.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1639 +0,1% 1,1629 1,1609 +12,3%

EUR/JPY 177,79 -0,1% 178,01 177,28 +9,3%

EUR/CHF 0,9264 +0,0% 0,9261 0,9237 -1,3%

EUR/GBP 0,8723 -0,1% 0,8728 0,8720 +5,5%

USD/JPY 152,75 -0,2% 153,07 152,71 -2,7%

GBP/USD 1,3344 +0,1% 1,3324 1,3313 +6,5%

USD/CNY 7,0811 -0,2% 7,0979 7,0966 -1,5%

USD/CNH 7,1039 -0,2% 7,1169 7,1247 -3,0%

AUS/USD 0,6556 +0,3% 0,6535 0,6510 +5,6%

Bitcoin/USD 115.431,50 +0,7% 114.630,05 109.663,30 +21,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,23 61,50 -0,4% -0,27 -14,1%

Brent/ICE 65,68 65,94 -0,4% -0,26 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.020,72 4.083,02 -1,5% -62,30 +55,4%

Silber 47,46 48,45 -2,0% -0,99 +67,8%

Platin 1.363,95 1.387,62 -1,7% -23,67 +58,1%

Kupfer 5,18 5,12 +1,1% 0,05 +25,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mod

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 07:58 ET (11:58 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

06:58 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.09.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 196,78 -0,27% Amazon
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 225,70 1,67% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Avidity Biosciences Inc Registered Shs 69,93 -0,10% Avidity Biosciences Inc Registered Shs
Intel Corp. 35,91 0,77% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 178,16 1,56% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen