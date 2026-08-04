Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.08.2026 11:58:41
Market Analysis: Microsoft And Competitors In Software Industry
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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03.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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03.08.26
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03.08.26
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03.08.26
|SpaceX, SAP, Alibaba, Micron, Amazon, Rheinmetall, Microsoft - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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03.08.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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03.08.26