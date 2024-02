MARKT USA/Aktien erholt erwartet - Qualcomm vorbörslich schwächer

Nach dem Rücksetzer am Vortag sieht es für den Start an den US-Börsen am Donnerstag nach einer leichten Erholung aus, folgt man den Futures auf die US-Indizes. Am Mittwoch hatten zum einen enttäuschende Geschäftszahlen von großen Technologieunternehmen wie Alphabet oder AMD für Verkaufslaune gesorgt, am Abend dann die US-Notenbank. Sie hatte den Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung möglicherweise schon im März einen Dämpfer versetzt.

Dessen ungeachtet waren die US-Marktzinsen aber deutlich gesunken, vornehmlich deshalb, weil der ADP-Arbeitsmarktbericht die Erwartung verfehlt hatte und auch neue US-Konjunkturdaten enttäuschten.

Eine Rolle bei den Verlusten am Aktienmarkt dürften aber auch Gewinnmitnahmen gespielt haben, nachdem der Dow und der S&P-500-Index zuletzt Rekordhochs erreicht hatten. Dazu sehen insbesondere viele Aktien von Technologie- und Wachstumsunternehmen hoch bewertet aus.

Im Tagesverlauf am Donnerstag stehen zwar eine Reihe von weiteren US-Konjunkturdaten auf dem Programm; nachdem die US-Notenbank aber gerade erst getagt und sich zum weiteren Vorgehen geäußert hat, dürften sie eher nicht bewegen. Unter anderem hieß es von der Fed: "Der Rat geht nicht davon aus, dass eine Zinssenkung angemessen ist, bis er mehr Vertrauen gewonnen hat, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegt". Dazu stellte die Fed klar, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben werde.

Für Zurückhaltung könnte unterdessen sorgen, dass nach Börsenschluss die Technologieriesen Apple (vorbörslich +0,6%), Amazon (+1,0%) und Meta (+1,1%) ihre Bücher öffnen - zumal nachdem aus der Branche gerade erst die ein oder andere Enttäuschung kam. Für Qualcomm geht es auf Nasdaq.com im 1,5 Prozent nach unten. Der Chiphersteller setzte im ersten Geschäftsquartal mehr um und verdiente auch mehr als erwartet. Der Ausblick für das laufende Quartal fiel aber nur im Rahmen der Erwartungen aus.

