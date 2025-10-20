NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar belassen. Die Absatzdynamik beim IPhone 17 habe weiter nachgelassen, was die sinkenden Wartefristen bei Vorbestellungen belegten, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Am gefragtesten sei die Basisvariante des Geräts./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M.



