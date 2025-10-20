Apple Aktie

222,25EUR 6,10EUR 2,82%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 13:49:09

Apple Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar belassen. Die Absatzdynamik beim IPhone 17 habe weiter nachgelassen, was die sinkenden Wartefristen bei Vorbestellungen belegten, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Am gefragtesten sei die Basisvariante des Geräts./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 203,07
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 252,29 		Abst. Kursziel*:
-19,51%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 258,25 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,37%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten