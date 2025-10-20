Apple Aktie
|222,25EUR
|6,10EUR
|2,82%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar belassen. Die Absatzdynamik beim IPhone 17 habe weiter nachgelassen, was die sinkenden Wartefristen bei Vorbestellungen belegten, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Am gefragtesten sei die Basisvariante des Geräts./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 203,07
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 252,29
|
Abst. Kursziel*:
-19,51%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 258,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,37%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
