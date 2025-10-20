Apple Aktie
|219,60EUR
|3,45EUR
|1,60%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
20.10.2025 13:06:26
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee beschäftigte sich in der am Montag vorliegenden Studie mit Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 252,29
|
Abst. Kursziel*:
10,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 252,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,98%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
