ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für bestellte iPhone-17-Geräte seien - abgesehen vom gefragten Basismodell - weiter stabil bis leicht fallend, schrieb David Vogt am Dienstagabend mit Blick auf 30 Länder./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
