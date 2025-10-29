Mercedes-Benz Group Aktie
29.10.2025 07:03:52
Maue Zahlen im dritten Quartal: Gewinn bei Mercedes bricht um knapp ein Drittel ein
Der Gewinn des Autobauers Mercedes-Benz bricht im dritten Quartal stark ein. Das Konzernergebnis sackt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 31 Prozent von 1,71 Milliarden Euro auf 1,19 Milliarden Euro ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
