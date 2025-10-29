NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die Stuttgarter hätten die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Dabei hob er den Barmittelzufluss heraus./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.