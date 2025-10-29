Mercedes-Benz Group Aktie
|57,85EUR
|3,63EUR
|6,69%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die Stuttgarter hätten die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Dabei hob er den Barmittelzufluss heraus./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,00 €
|
Abst. Kursziel*:
5,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,72%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
