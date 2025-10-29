Investment-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Warburg Research-Analyst Marc-Rene Tonn das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohersteller habe bei operativem Gewinn (Ebit) und Free Cash Flow im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch in seiner Einschätzung. Zudem habe Mercedes beim Barmittelumschlag nun höhere Ansprüche.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 57,80 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 3,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 583 609 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 16,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 vorlegen.

