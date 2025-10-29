Mercedes-Benz Group Aktie

57,85EUR 3,63EUR 6,69%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

29.10.2025 08:14:29

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien zwar durch die Bank schwächer als im Vorjahr, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Operatives Ergebnis und Barmittelzufluss hätten aber die Markterwartungen übertroffen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

