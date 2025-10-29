Mercedes-Benz Group Aktie
|57,85EUR
|3,63EUR
|6,69%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien zwar durch die Bank schwächer als im Vorjahr, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Operatives Ergebnis und Barmittelzufluss hätten aber die Markterwartungen übertroffen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC
