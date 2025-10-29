Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment im Blick
|
29.10.2025 10:04:44
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65,94 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,517 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,88 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 28.10.2025 auf 54,65 EUR belief. Mit einer Performance von -17,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
