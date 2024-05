MDAX aktuell: MDAX legt nachmittags zu

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,84 Prozent höher bei 26 522,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 238,490 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,025 Prozent höher bei 26 307,29 Punkten, nach 26 300,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 637,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 307,29 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Stand von 26 915,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, notierte der MDAX bei 25 820,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 27 619,30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 1,18 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aurubis (+ 3,44 Prozent auf 69,25 EUR), thyssenkrupp (+ 3,00 Prozent auf 4,98 EUR), Delivery Hero (+ 2,85 Prozent auf 26,70 EUR), KION GROUP (+ 2,79 Prozent auf 44,18 EUR) und freenet (+ 2,78 Prozent auf 25,86 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-1,99 Prozent auf 2,02 EUR), Sixt SE St (-1,90 Prozent auf 77,50 EUR), Nordex (-1,46 Prozent auf 13,53 EUR), SMA Solar (-1,42 Prozent auf 49,34 EUR) und Ströer SE (-0,73 Prozent auf 61,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 890 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 17,895 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at