MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich mittags leichter

Der Handel in Frankfurt verläuft am Montag in ruhigen Bahnen.

Um 12:09 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0,07 Prozent auf 24 233,67 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 237,160 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,179 Prozent höher bei 24 293,28 Punkten, nach 24 249,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 24 418,41 Punkte, das Tagestief hingegen 24 217,40 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 904,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 743,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 28 084,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 9,71 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 3,69 Prozent auf 5,23 EUR), KION GROUP (+ 1,79 Prozent auf 33,60 EUR), PUMA SE (+ 1,69 Prozent auf 35,50 EUR), Talanx (+ 1,53 Prozent auf 66,25 EUR) und Knorr-Bremse (+ 1,29 Prozent auf 70,75 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LANXESS (-4,25 Prozent auf 22,09 EUR), EVOTEC SE (-2,80 Prozent auf 5,39 EUR), LEG Immobilien (-2,10 Prozent auf 83,72 EUR), HUGO BOSS (-1,88 Prozent auf 37,01 EUR) und Bechtle (-1,61 Prozent auf 39,06 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 787 330 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,849 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die TUI-Aktie weist mit 4,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,13 Prozent.

Redaktion finanzen.at