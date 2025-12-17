MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel mit Verlusten

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,56 Prozent auf 29 878,76 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 353,623 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,195 Prozent stärker bei 30 105,64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 047,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 854,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 105,64 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 0,454 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 29 086,93 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 30 217,38 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 25 939,89 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 3,24 Prozent auf 5,86 EUR), HENSOLDT (+ 3,09 Prozent auf 71,75 EUR), RENK (+ 1,78 Prozent auf 52,54 EUR), thyssenkrupp (+ 1,53 Prozent auf 9,00 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,20 Prozent auf 63,45 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUTO1 (-6,00 Prozent auf 25,06 EUR), Bilfinger SE (-3,93 Prozent auf 105,10 EUR), HOCHTIEF (-3,67 Prozent auf 320,00 EUR), AIXTRON SE (-3,29 Prozent auf 16,47 EUR) und KRONES (-2,23 Prozent auf 131,40 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 916 848 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,542 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Im MDAX präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at