MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RENK von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem RENK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,15 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die RENK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 522,248 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 53,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 159,60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 181,60 Prozent gestiegen.

RENK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,44 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der RENK-Aktie fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des RENK-Papiers belief sich damals auf 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at