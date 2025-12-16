Aroundtown Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Abgaben

Der MDAX erleidet aktuell Verluste.

Um 12:10 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 30 118,91 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 351,680 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,349 Prozent auf 30 109,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30 214,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 177,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 019,92 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Stand von 30 100,16 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Stand von 26 186,10 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 17,11 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell K+S (+ 4,26 Prozent auf 12,49 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,81 Prozent auf 63,95 EUR), HelloFresh (+ 2,80 Prozent auf 5,88 EUR), PUMA SE (+ 2,71 Prozent auf 23,13 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,75 Prozent auf 69,70 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil RENK (-4,84 Prozent auf 51,31 EUR), HENSOLDT (-4,57 Prozent auf 68,90 EUR), thyssenkrupp (-3,10 Prozent auf 9,02 EUR), Nordex (-3,05 Prozent auf 28,64 EUR) und HOCHTIEF (-2,06 Prozent auf 332,60 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 536 247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,542 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

2025 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,68 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,62 -0,46% Aroundtown SA
HelloFresh 5,86 3,13% HelloFresh
HENSOLDT 68,40 -4,07% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 334,40 -1,88% HOCHTIEF AG
K+S AG 12,40 4,11% K+S AG
Nordex AG 29,10 -0,95% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,40 0,67% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 23,19 2,75% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 64,35 5,32% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 51,32 -2,17% RENK
RTL 33,15 1,22% RTL
thyssenkrupp AG 8,99 -3,02% thyssenkrupp AG
TUI AG 8,97 1,33% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 69,65 2,58% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 154,81 -0,20%

