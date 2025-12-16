Gerresheimer Aktie

MDAX aktuell 16.12.2025 15:59:20

Verluste in Frankfurt: MDAX gibt am Nachmittag nach

Verluste in Frankfurt: MDAX gibt am Nachmittag nach

Der MDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Am Dienstag steht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,31 Prozent im Minus bei 30 121,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 351,680 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,349 Prozent auf 30 109,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30 214,61 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 019,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30 194,86 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der MDAX mit 30 100,16 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 186,10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,12 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,92 Prozent auf 12,33 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,60 Prozent auf 63,20 EUR), PUMA SE (+ 2,40 Prozent auf 23,06 EUR), Ströer SE (+ 2,08 Prozent auf 36,85 EUR) und Evonik (+ 1,67 Prozent auf 13,36 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-5,54 Prozent auf 68,20 EUR), RENK (-4,23 Prozent auf 51,64 EUR), thyssenkrupp (-3,29 Prozent auf 9,00 EUR), AUTO1 (-2,93 Prozent auf 26,50 EUR) und Gerresheimer (-2,13 Prozent auf 27,52 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 430 285 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41,542 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

