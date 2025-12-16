TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

16.12.2025 09:12:03

Aktien von Rheinmetall, RENK und Co. im Fokus: Ukraine-Gespräche als Belastungsfaktor

Die Aktien von Rüstungswerten reagieren am Dienstag mit weiteren Kursverlusten auf die Ukraine-Gespräche in Berlin.

Via XETRA verbuchen die Aktien von Rheinmetall zeitweise einen Verlust von 4,10 Prozent auf 1.509,00 Euro, RENK-Aktien fallen um 3,60 Prozent auf 51,98 Euro, für HENSOLDT-Papiere geht es um 3,95 Prozent abwärts auf 69,35 Euro und Anteilsscheine von TKMS geben um 2,33 Prozent auf 65,05 Euro nach.

Als Belastung galt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Nun geht es darum, wie man eine Beistandsgarantie der Nato-Staaten hinbekommt, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelt.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

