TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Fortschritt
|
16.12.2025 09:12:03
Aktien von Rheinmetall, RENK und Co. im Fokus: Ukraine-Gespräche als Belastungsfaktor
Via XETRA verbuchen die Aktien von Rheinmetall zeitweise einen Verlust von 4,10 Prozent auf 1.509,00 Euro, RENK-Aktien fallen um 3,60 Prozent auf 51,98 Euro, für HENSOLDT-Papiere geht es um 3,95 Prozent abwärts auf 69,35 Euro und Anteilsscheine von TKMS geben um 2,33 Prozent auf 65,05 Euro nach.
Als Belastung galt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Nun geht es darum, wie man eine Beistandsgarantie der Nato-Staaten hinbekommt, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelt.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: RENK Group AG
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systemsmehr Nachrichten
|
15.12.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Polen will drei U-Boote von Saab in Schweden bestellen (dpa-AFX)
|
26.11.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt TKMS auf 'Buy' - Ziel 80 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.25
|TKMS-Aktie in Rot: Analystenwarnungen schocken Anleger (finanzen.at)
|
24.11.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt TKMS auf 'Underperform' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
|
03.11.25