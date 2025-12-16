Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,48 Prozent schwächer bei 30 068,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 351,680 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,349 Prozent auf 30 109,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30 214,61 Punkten am Vortag.

Bei 30 194,86 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 972,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 100,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 186,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,91 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 2,40 Prozent auf 23,06 EUR), K+S (+ 2,00 Prozent auf 12,22 EUR), Ströer SE (+ 1,94 Prozent auf 36,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,79 Prozent auf 62,70 EUR) und TUI (+ 1,26 Prozent auf 8,99 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-4,75 Prozent auf 8,86 EUR), RENK (-4,27 Prozent auf 51,62 EUR), Gerresheimer (-3,77 Prozent auf 27,06 EUR), HENSOLDT (-3,60 Prozent auf 69,60 EUR) und Jungheinrich (-2,62 Prozent auf 34,26 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 715 641 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,542 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at