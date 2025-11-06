Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lukrativer Aroundtown SA-Einstieg?
|
06.11.2025 10:03:50
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Anteile betrug an diesem Tag 4,12 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 242,994 Aroundtown SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 3,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 748,91 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 25,11 Prozent.
Am Markt war Aroundtown SA jüngst 3,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten
|
05.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
24.10.25
|MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
24.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
23.10.25
|MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SAmehr Analysen
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09.09.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09.09.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|3,11
|0,78%