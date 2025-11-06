MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Anteile betrug an diesem Tag 4,12 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 242,994 Aroundtown SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 3,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 748,91 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 25,11 Prozent.

Am Markt war Aroundtown SA jüngst 3,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at