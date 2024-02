MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug an diesem Tag 52,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 188,857 CTS Eventim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.02.2024 12 766,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 6,41 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at