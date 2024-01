MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingefahren

Am 12.01.2021 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie betrug an diesem Tag 53,95 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hat, hat nun 18,536 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 095,46 EUR, da sich der Wert einer CTS Eventim-Aktie am 11.01.2024 auf 59,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,55 Prozent vermehrt.

Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 5,76 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Papiers auf 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at