MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien verdienen können.

Am 05.12.2015 wurde die flatexDEGIRO-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,13 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 424,242 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76 363,64 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 04.12.2025 auf 31,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 663,64 Prozent zugenommen.

flatexDEGIRO wurde am Markt mit 3,40 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Anteils fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie wurde der Erstkurs mit 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

