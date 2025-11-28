MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,58 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,665 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.11.2025 2 395,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,52 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 139,56 Prozent.

Der Marktwert von flatexDEGIRO betrug jüngst 3,44 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Anteile wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils auf 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at