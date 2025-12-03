Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Start

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,19 Prozent tiefer bei 29 468,99 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 344,018 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,255 Prozent auf 29 598,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 523,67 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 613,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 468,99 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,28 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 29 835,06 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.09.2025, den Stand von 29 731,32 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 26 450,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14,58 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3,02 Prozent auf 255,70 EUR), AUTO1 (+ 1,79 Prozent auf 23,88 EUR), AIXTRON SE (+ 1,75 Prozent auf 17,43 EUR), HENSOLDT (+ 1,69 Prozent auf 69,30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,63 Prozent auf 43,64 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HUGO BOSS (-10,37 Prozent auf 35,09 EUR), thyssenkrupp (-5,29 Prozent auf 9,23 EUR), flatexDEGIRO (-1,44 Prozent auf 31,46 EUR), Lufthansa (-1,33 Prozent auf 8,19 EUR) und K+S (-1,11 Prozent auf 11,56 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die HUGO BOSS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 326 102 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,578 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 16,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

