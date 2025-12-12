flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO Aktie

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

Hochrechnung 12.12.2025 10:03:58

MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren flatexDEGIRO-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

flatexDEGIRO-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag 15,53 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,441 flatexDEGIRO-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2025 219,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,10 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 119,65 Prozent gesteigert.

flatexDEGIRO wurde am Markt mit 3,66 Mrd. Euro bewertet. flatexDEGIRO-Anteile wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

