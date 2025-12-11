HELLA Aktie

HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives HELLA GmbH-Investment? 11.12.2025 10:03:31

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien verlieren können.

Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 89,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HELLA GmbH-Aktie investiert, befänden sich nun 11,123 HELLA GmbH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 80,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 889,88 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,01 Prozent verkleinert.

HELLA GmbH wurde am Markt mit 8,94 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaAmehr Analysen

10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
27.06.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
03.04.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HELLA GmbH & Co. KGaA 81,70 2,00% HELLA GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen