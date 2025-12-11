HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Lukratives HELLA GmbH-Investment?
|
11.12.2025 10:03:31
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 89,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HELLA GmbH-Aktie investiert, befänden sich nun 11,123 HELLA GmbH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 80,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 889,88 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,01 Prozent verkleinert.
HELLA GmbH wurde am Markt mit 8,94 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaAmehr Analysen
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|81,70
|2,00%
