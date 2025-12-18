HELLA Aktie

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

Lohnendes HELLA GmbH-Investment? 18.12.2025 10:03:28

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren HELLA GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem HELLA GmbH-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die HELLA GmbH-Aktie letztlich bei 77,05 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HELLA GmbH-Aktie investiert, befänden sich nun 129,786 HELLA GmbH-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 81,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 603,50 EUR wert. Mit einer Performance von +6,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 9,10 Mrd. Euro wert. Der HELLA GmbH-Börsengang fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hella

