XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent auf 30 417,73 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 362,125 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 30 438,12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 437,29 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 465,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30 344,14 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 28 263,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 265,43 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 25 705,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,27 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 2,79 Prozent auf 27,30 EUR), K+S (+ 1,40 Prozent auf 12,32 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR), Delivery Hero (+ 0,93 Prozent auf 22,74 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,86 Prozent auf 82,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TUI (-1,61 Prozent auf 9,29 EUR), flatexDEGIRO (-1,54 Prozent auf 35,72 EUR), Lufthansa (-1,08 Prozent auf 8,44 EUR), Jungheinrich (-0,68 Prozent auf 35,10 EUR) und Bilfinger SE (-0,64 Prozent auf 108,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 128 199 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,703 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

