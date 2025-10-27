MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HelloFresh von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in HelloFresh-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die HelloFresh-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48,82 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HelloFresh-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,834 HelloFresh-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 7,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 548,55 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84,51 Prozent.

HelloFresh wurde am Markt mit 1,14 Mrd. Euro bewertet. Das HelloFresh-IPO fand am 02.11.2017 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des HelloFresh-Papiers bei 10,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at