HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Langfristige Performance
|
27.10.2025 10:04:55
MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HelloFresh von vor 5 Jahren angefallen
Die HelloFresh-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48,82 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HelloFresh-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,834 HelloFresh-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 7,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 548,55 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84,51 Prozent.
HelloFresh wurde am Markt mit 1,14 Mrd. Euro bewertet. Das HelloFresh-IPO fand am 02.11.2017 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des HelloFresh-Papiers bei 10,60 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
