Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Jungheinrich-Investition
|
26.11.2025 10:03:57
MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 10 Jahren abgeworfen
Jungheinrich-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Jungheinrich-Papier an diesem Tag bei 23,92 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 41,806 Jungheinrich-Aktien. Die gehaltenen Jungheinrich-Papiere wären am 25.11.2025 1 400,50 EUR wert, da der Schlussstand 33,50 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,05 Prozent zugenommen.
Jungheinrich war somit zuletzt am Markt 3,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
|20.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
