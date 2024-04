MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CTS Eventim-Aktie via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 52,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,209 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen CTS Eventim-Anteile wären am 04.04.2024 1 626,97 EUR wert, da der Schlussstand 84,70 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 62,70 Prozent gleich.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 8,12 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie wurde der Erstkurs mit 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at