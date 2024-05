MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Der Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers betrug an diesem Tag 44,48 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 2,248 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.05.2024 auf 83,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188,17 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 88,17 Prozent.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 8,13 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der CTS Eventim-Aktie bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at