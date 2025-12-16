MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fielmann-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Fielmann eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Fielmann-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fielmann-Papier bei 41,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 241,255 Fielmann-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 289,51 EUR, da sich der Wert eines Fielmann-Anteils am 15.12.2025 auf 42,65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at