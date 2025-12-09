Fielmann Aktie

Rentables Fielmann-Investment? 09.12.2025 10:03:51

MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fielmann von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fielmann-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Fielmann-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Fielmann-Anteile an diesem Tag bei 67,05 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,914 Fielmann-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 42,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 639,08 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,09 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fielmann belief sich jüngst auf 3,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

