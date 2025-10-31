Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Lohnender Knorr-Bremse-Einstieg?
|
31.10.2025 10:04:19
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Knorr-Bremse-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 99,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,573 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2025 auf 80,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 116,26 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 18,84 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich jüngst auf 13,01 Mrd. Euro. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie belief sich damals auf 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
