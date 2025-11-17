RTL Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RTL-Aktien verlieren können.

Am 17.11.2020 wurde das RTL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die RTL-Aktie investierten, hätten nun 256,410 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 33,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 512,82 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 512,82 EUR, was einer negativen Performance von 14,87 Prozent entspricht.

Der Marktwert von RTL betrug jüngst 5,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

