MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RTL-Aktien verlieren können.

Am 17.11.2020 wurde das RTL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die RTL-Aktie investierten, hätten nun 256,410 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 33,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 512,82 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 512,82 EUR, was einer negativen Performance von 14,87 Prozent entspricht.

Der Marktwert von RTL betrug jüngst 5,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at