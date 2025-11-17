RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|RTL-Performance
|
17.11.2025 10:03:54
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren bedeutet
Am 17.11.2020 wurde das RTL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die RTL-Aktie investierten, hätten nun 256,410 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 33,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 512,82 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 512,82 EUR, was einer negativen Performance von 14,87 Prozent entspricht.
Der Marktwert von RTL betrug jüngst 5,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: RTL Group
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25