MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Aurubis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aurubis-Aktie bei 67,84 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 147,406 Aurubis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 117,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 275,94 EUR wert. Damit wäre die Investition um 72,76 Prozent gestiegen.

Alle Aurubis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at