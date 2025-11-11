Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

Rentable Fraport-Anlage? 11.11.2025 10:03:38

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fraport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Fraport-Aktie bei 44,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, befänden sich nun 22,502 Fraport-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 71,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 614,54 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,45 Prozent vermehrt.

Der Fraport-Wert an der Börse wurde auf 6,65 Mrd. Euro beziffert. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

