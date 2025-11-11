Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Rentable Fraport-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Fraport-Aktie bei 44,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, befänden sich nun 22,502 Fraport-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 71,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 614,54 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,45 Prozent vermehrt.
Der Fraport-Wert an der Börse wurde auf 6,65 Mrd. Euro beziffert. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10:14
|ROUNDUP: Fraport erwartet geringeres Passagierplus - Mehr Gewinn und Kurssprung (dpa-AFX)
|
10:07
|AKTIE IM FOKUS: Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019 (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
07:28
|Fraport grenzt Passagierprognose ein - Gewinnziel steht (dpa-AFX)
|
10.11.25